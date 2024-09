Pichetto: "Nuove regole per nucleare”. Le scelte degli altri Paesi

Il governo prepara un decreto legge sull'ambiente che cambia le priorità del Paese in materia di transizione energetica. I progetti prioritari sull'energia non saranno più soltanto eolico, solare e idroelettrico, ma tutti quelli che permettono di conseguire gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione e che sono sostenibili economicamente. Di questo tema si è occupata la puntata di Numeri di Sky TG24 andata in onda il 18 settembre