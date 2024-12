Albero di Natale vero o finto, qual è il più sostenibile

Nelle settimane in cui ci si prepara alle festività natalizie, si apre anche la questione della sostenibilità e dell'impatto di addobbi e alberi di Natale sull'ambiente. Un abete sintetico inquina più di un albero vero e, per poter ammortizzare il suo impatto, dovrebbe essere utilizzato in media tra i 9 e i 20 anni. Ecco tutto quello che c'è da sapere