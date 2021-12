1/26 ©Ansa

Il Natale si avvicina e, dopo alcune delle ricorrenze simbolo come l’Immacolata in Italia e il Thanksgiving negli Stati Uniti, le città iniziano a brillare di decorazioni. Una su tutte l’albero di Natale, come quello acceso in piazza Duomo a Milano il 6 dicembre: un abete a chilometro zero di 24 metri, 80 mila luci led, 800 palline e 60 fiocchi

GUARDA IL VIDEO: New York, l'albero di natale al Rockfeller Center