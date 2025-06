Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 giugno: la rassegna stampa

Sulle aperture dei giornali tiene ancora banco lo scontro tra Musk e Trump: niente telefonata riparatrice tra i due, giù le azioni di Tesla. Spazio poi alla manifestazione di oggi a Roma di Pd, M5s e Avs in solidarietà a Gaza. Prima visita ufficiale di Mattarella a Leone XIV in Vaticano: al centro del colloquio, le due guerre. Ucraina ancora colpita da droni e razzi. Sport italiano tra trionfi e disastri: Sinner batte Djokovic e vola in finale al Roland Garros, la Nazionale di Spalletti affonda con la Norvegia