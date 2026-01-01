Capodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei pompieri

Il numero maggiore si è registrato in Emilia Romagna, dove i pompieri sono entrati in azione 114 volte. Sono 57 le persone rimaste ferite per l'esplosione di botti tra Napoli e provincia, a Milano diversi gli interventi del 118 ma nessuno per situazioni gravi
Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei Vigili del Fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. Il numero maggiore si è registrato in Emilia Romagna, dove sono stati 114. Gli altri interventi sono stati in Lombardia (113), Veneto e Trentino Alto Adige (77), Campania e Toscana (69), Puglia (68), Piemonte (63), Lazio (61), Friuli Venezia Giulia (36), Liguria (31), Marche (24), Sicilia (16), Abruzzo (12), Basilicata (8), Calabria (6) e Umbria (3). Nessun intervento in Sardegna e Molise.
Tra Napoli e provincia 57 feriti per l'esplosione di botti
Sono 57 le persone rimaste ferite per l'esplosione di botti tra Napoli e provincia. Quarantuno, secondo quanto rende noto la Questura di Napoli, già sono stati dimessi mentre 16 sono ancora sotto osservazione. Nessuno al momento risulterebbe grave. Nel dettaglio a Napoli sono stati 42 i feriti di cui 7 minori tutti dimessi. Quindici i feriti in provincia di cui 4 minori. Lo scorso anno i feriti tra Napoli e provincia erano stati 36.
Perde tre dita per l'esplosione di un botto, poi si ferisce di nuovo
Perde tre dita per l'esplosione di un petardo, viene soccorso all'ospedale Pellegrini di Napoli ma, dopo le dimissioni, accende un altro fuoco pirotecnico e si ferisce al volto e all'occhio. È la storia di uno dei 57 feriti che si sono registrati tra Napoli e provincia durante i festeggiamenti di Capodanno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, "protagonista" della storia è stato un 24enne di Roma che per due volte è stato soccorso all'ospedale napoletano per aver esploso botti nonostante già si fosse ferito.
A Milano decine di interventi del 118, ma nessuno grave
Decine di interventi, ma nessuno grave, durante la notte a Milano e provincia secondo il report del 118. Tante le aggressioni verificatesi nella notte dell'ultimo dell'anno, ma nessuna di grave entità, così come le lesioni da scoppio, tutte in codice verde. Anche i vigili urbani concordano che per essere Capodanno, quella appena trascorsa è stata una notte abbastanza tranquilla, con qualche incidente ma non grave. Impegnati i vigili del fuoco, che dalle 19 di ieri alle 7 di questa mattina hanno lavorato ininterrottamente per spegnere incendi provocati dai botti e non solo.
A Torino tre feriti non gravi
A Torino tre persone, fra cui una sedicenne, sono rimaste ferite in modo non grave per i botti esplosi durante i festeggiamenti di Capodanno. Il primo caso riguarda due persone di circa cinquant'anni che sono state portate all'ospedale Martini. La ragazza, invece, è stata soccorsa in corso Giulio Cesare dal personale di un'ambulanza e portata all'ospedale Giovanni Bosco con lesioni agli arti superiori. Tutti i feriti sono in codice verde.
Ansa/Getty
Capodanno 2026, festeggiamenti e celebrazioni nel mondo. FOTO
Le isole dell'Oceano Pacifico centrale sono le prime a salutare il nuovo anno. Poi la mezzanotte è stata festeggiata in Nuova Zelanda, Australia (ma Sydney ha anticipato i fuochi d’artificio per le famiglie) e in Asia. Passando da un fuso orario all’altro, festeggiano poi Europa e Africa, fino al continente americano. Le isole della Samoa Usa sono le ultime a brindare