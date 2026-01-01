Capodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei pompieri

Il numero maggiore si è registrato in Emilia Romagna, dove i pompieri sono entrati in azione 114 volte. Sono 57 le persone rimaste ferite per l'esplosione di botti tra Napoli e provincia, a Milano diversi gli interventi del 118 ma nessuno per situazioni gravi

Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei Vigili del Fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. Il numero maggiore si è registrato in Emilia Romagna, dove sono stati 114. Gli altri interventi sono stati in Lombardia (113), Veneto e Trentino Alto Adige (77), Campania e Toscana (69), Puglia (68), Piemonte (63), Lazio (61), Friuli Venezia Giulia (36), Liguria (31), Marche (24), Sicilia (16), Abruzzo (12), Basilicata (8), Calabria (6) e Umbria (3). Nessun intervento in Sardegna e Molise.

Tra Napoli e provincia 57 feriti per l'esplosione di botti

Sono 57 le persone rimaste ferite per l'esplosione di botti tra Napoli e provincia. Quarantuno, secondo quanto rende noto la Questura di Napoli, già sono stati dimessi mentre 16 sono ancora sotto osservazione. Nessuno al momento risulterebbe grave. Nel dettaglio a Napoli sono stati 42 i feriti di cui 7 minori tutti dimessi. Quindici i feriti in provincia di cui 4 minori. Lo scorso anno i feriti tra Napoli e provincia erano stati 36.

Perde tre dita per l'esplosione di un botto, poi si ferisce di nuovo

Perde tre dita per l'esplosione di un petardo, viene soccorso all'ospedale Pellegrini di Napoli ma, dopo le dimissioni, accende un altro fuoco pirotecnico e si ferisce al volto e all'occhio. È la storia di uno dei 57 feriti che si sono registrati tra Napoli e provincia durante i festeggiamenti di Capodanno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, "protagonista" della storia è stato un 24enne di Roma che per due volte è stato soccorso all'ospedale napoletano per aver esploso botti nonostante già si fosse ferito.