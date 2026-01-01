Offerte Sky
Capodanno 2026, il mondo si accende di luci e colori

Mondo

Il nuovo anno è stato celebrato con spettacoli pirotecnici, concerti e grandi raduni in tutto il mondo. In Europa, Africa e Medio Oriente, città e capitali hanno salutato il 2026 con eventi pubblici e giochi di luce. Tradizioni diverse, ma un’unica atmosfera di festa ha accompagnato il passaggio al nuovo anno

