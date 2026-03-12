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Stati Uniti, sparatoria in una sinagoga in Michigan

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Sparatoria in una sinagoga nella cittadina americana di West Bloomfield, nei dintorni di Detroit, in Michigan. Le immagini riprese dagli elicotteri mostrano una colonna di fumo uscire dalla struttura. Non distante dall’edificio si trova anche una scuola ebraica. Tutta la zona è stata isolata e sul posto sono intervenute le squadre speciali.

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