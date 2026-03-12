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Iran, edifici distrutti e cumuli di macerie a Teheran

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A tredici giorni dall'inizio del conflitto in Iran, i mezzi pesanti presidiano le strade di Teheran per rimuovere le macerie degli edifici colpiti dai raid di Israele e Stati Uniti. Mentre le ruspe operano per mettere in sicurezza interi quartieri, i residenti delle zone più martoriate sono tornati tra le rovine dei propri appartamenti nel tentativo di recuperare i pochi beni rimasti. Nel Paese sarebbero oltre duemila le vittime dal 9 marzo.

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