Shirin Ebadi, premio Nobel per la Pace nel 2003 e attivista iraniana per i diritti umani, commenta a Sky TG24 il discorso della nuova Guida Suprema dell'Iran, Mujtaba Khamenei. “Secondo me è morto”, afferma a proposito delle sue condizioni, sostenendo che questa situazione verrebbe nascosta perché “non vogliono far comprendere agli iraniani che in questo momento il Paese non ha una guida”.