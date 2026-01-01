Napoli, rissa durante cena Capodanno: uomo ferito da colpi di pistola

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono intervenuti in un ristorante in via Madonna del Pantano. Nel corso della festa sarebbe scoppiata una rissa tra due gruppi di clienti, continuata anche all'esterno del locale. Uno dei contendenti, durante la lite, avrebbe estratto una pistola e sparato ad un 54enne all'addome e alla coscia

Lite con colpi di arma da fuoco, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, durante una festa di Capodanno. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono intervenuti in un ristorante in via Madonna del Pantano. Nel corso della cena sarebbe scoppiata una rissa tra due gruppi di clienti, continuata anche all'esterno del locale. Uno dei contendenti, durante la lite, avrebbe estratto una pistola e sparato ad un 54enne all'addome e alla coscia. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, è stata portata all'ospedale di Pozzuoli e non è in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire dinamica e identificare chi ha partecipato.