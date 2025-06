Nuovi attacchi su città ucraine. In stallo scambio prigionieri LIVE

"È stata dura ma stiamo gestendo la situazione, Kharkiv resiste". Lo spiega in un'intervista alla Stampa il sindaco Igor Terekhov, dopo l'ultimo attacco russo sulla città. "È stato un attacco molto pesante, di sicuro il più potente dall'inizio della guerra, sono stati colpiti edifici residenziali soprattutto ai piani alti e infrastrutture, ci sono morti e ci sono feriti - racconta -. La città però non è in preda al panico, i servizi funzionano, i soccorsi si sono mossi con velocità, si va avanti sapendo che non è finita. Non abbiamo paura, i russi martellano ma non riusciranno a distruggere la nostra resistenza". La città è la seconda se non la prima linea del fronte. "È una comunità sospesa, bombardata ogni notte almeno quattro o cinque volte ma pronta al mattino a ripartire, a ricostruire. Almeno 12 mila palazzi sono stati distrutti in questi tre anni e solo negli ultimi mesi ne abbiamo ritirati su duecento - prosegue -. Degli attuali un milione e trecentomila mila abitanti oltre duecento mila sono sfollati da Kherson, Luhanksk e Donetsk, le zone occupate dai russi. Kharkiv non si arrende, aspetta di ricominciare ma non cederà alla propria fine". Si aspetta la pace ma il Memorandum proposto da Mosca non prevede tempi brevi. "La nostra posizione, di tutti gli ucraini, è quella espressa dal presidente Volydymir Zelensky, gli interessi del paese non sono negoziabili - conclude -. Neppure i territori occupati dai russi lo sono".