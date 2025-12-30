Gaza, Trump: Teheran rischia altri raid. Netanyahu rispetta tregua

Trump incontra Netanyahu in Florida e avverte Hamas: "Se non si disarma pagherà un prezzo". Poi mette in guardia l'Iran: "Nuovo attacco se riprende il programma nucleare". Nel loro quinto incontro i due leader hanno discusso i dossier più caldi per il Medio Oriente dalla seconda fase del piano di pace per Gaza all'Iran. Il presidente Usa è impaziente di avviare la fase due a Gaza
in evidenza
Poche differenze", tra cui la visione sulla Cisgiordania occupata, ma nel complesso Donald Trump e Benjamin Netanyahu sono allineati. Nel quinto incontro tra i due leader da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca, questa volta nel resort a Mar-a-Lago diventato in queste 48 ore il centro della diplomazia mondiale, The Donald e Bibi hanno discusso i dossier più caldi per il Medio Oriente dalla seconda fase del piano di pace per Gaza all'Iran. Il commander-in-chief ha avvertito Hamas che "se non disarmerà in breve tempo pagherà un prezzo alto".
Intanto, aumentano i timori che Israele possa lanciare nuove offensive contro i nemici regionali, facendo potenzialmente sprofondare ulteriormente il Medio Oriente nell'instabilità.
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Boeing si aggiudica contratto da 8,6 mld dlr per fornitura F15 a Israele
Il costruttore aeronautico statunitense Boeing si è aggiudicato un contratto da 8,6 miliardi di dollari (7,3 miliardi di euro) per la fornitura di F-15 a Israele. Lo annuncia il Pentagono. Nello specifico Boeing fornirà a Israele 25 nuovi aerei da combattimento del tipo F-15, con un’opzione per altri 25 velivoli aggiuntivi. Gli aerei saranno costruiti nello Stato americano del Missouri. La produzione dovrebbe essere completata entro la fine del 2035. Gli Stati Uniti sono il principale alleato e fornitore di armi di Israele. L’annuncio di questo accordo è avvenuto dopo un incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in Florida.
Netanyahu: "A Trump il premio Israele per la pace, è prima volta a straniero"
Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump riceverà il Premio Israele per la Pace, e sarà prima volta che la più alta onorificenza civile del Paese verrà assegnata a un cittadino non israeliano. "Il Presidente Trump ha infranto così tante convenzioni per sorprendere la gente, quindi abbiamo deciso di infrangere una convenzione o crearne una nuova", ha dichiarato Netanyahu durante la conferenza stampa congiunta. "Questo riflette il sentimento travolgente degli israeliani di ogni estrazione sociale, che apprezzano ciò che avete fatto per aiutare Israele e la nostra comune battaglia contro il terrorismo". Trump ha definito il premio "davvero sorprendente e molto apprezzato".