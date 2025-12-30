Gaza, Trump: Teheran rischia altri raid. Netanyahu rispetta tregua

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump riceverà il Premio Israele per la Pace, e sarà prima volta che la più alta onorificenza civile del Paese verrà assegnata a un cittadino non israeliano. "Il Presidente Trump ha infranto così tante convenzioni per sorprendere la gente, quindi abbiamo deciso di infrangere una convenzione o crearne una nuova", ha dichiarato Netanyahu durante la conferenza stampa congiunta. "Questo riflette il sentimento travolgente degli israeliani di ogni estrazione sociale, che apprezzano ciò che avete fatto per aiutare Israele e la nostra comune battaglia contro il terrorismo". Trump ha definito il premio "davvero sorprendente e molto apprezzato".