Dagli ostaggi liberati alle vittime: i numeri della guerra a Gaza

Il 6 ottobre il ministero della Difesa israeliano ha comunicato che dal 7 ottobre 2023 sono morti in guerra 1.152 soldati, di cui oltre il 40% aveva meno di 21 anni e stava svolgendo il servizio militare obbligatorio. Il ministero ha spiegato che 141 caduti avevano più di 40 anni, mentre la maggior parte dei deceduti erano membri della riserva, ufficiali, soldati che avevano prolungato il loro servizio o persone che avevano prestato servizio dopo l'età obbligatoria.