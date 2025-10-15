Dagli ostaggi liberati alle vittime: i numeri della guerra a Gaza

Introduzione
All'indomani della firma ufficiale dell'accordo di pace di Donald Trump a Sharm el Sheikh, i mediatori stanno già lavorando alla "fase 2" del piano, in particolare sulla sicurezza e la futura amministrazione della Striscia, quando ancora la prima parte resta fragile. Ma quali sono le cifre di due anni di conflitto?
Quello che devi sapere
Quanti ostaggi israeliani erano stati rapiti il 7 ottobre?
Secondo diversi media internazionali, fra cui la Bbc, sono state 251 le persone rapite durante l'attacco di Hamas nel sud di Israele del 7 ottobre 2023, durante il quale ne furono uccise circa altre 1.200.
Quanti ostaggi sono stati liberati?
Nel corso della guerra scatenata dal massacro del 7 ottobre 2023, 168 ostaggi sono tornati vivi da Gaza, secondo i conteggi rilanciati dai media interazionali. Di questi, 105 sono stati rilasciati durante il primo cessate il fuoco nel 2023, cinque rilasciati da Hamas al di fuori di qualsiasi accordo di tregua, otto salvati dall'Idf, 30 rilasciati durante il cessate il fuoco a gennaio scorso e 20 rilasciati lunedì con l'intesa tra Israele e Hamas. Nel totale figurano anche Hisham al-Sayed, cittadino beduino di Israele rimasto detenuto a Gaza dal 2015, e Avera Mengistu, un etiope-israeliano originario della città di Ashkelon, nel sud di Israele, scomparso dopo essere entrato a Gaza nel 2014.
Quanti ostaggi sono morti?
I corpi di 58 ostaggi sono stati rimpatriati in Israele: tre sono stati uccisi dal fuoco amico dopo essere fuggiti dalla prigionia ed essere stati scambiati per combattenti nemici dalle truppe dell'Idf, altri 47 cadaveri sono stati rimpatriati attraverso operazioni militari e otto restituiti nell'accordo di scambio di prigionieri del gennaio 2025. Tra i corpi recuperati anche quello di Oron Shaul, soldato dell'Idf ucciso nel 2014 il cui corpo è stato trattenuto da Hamas a Gaza per oltre 10 anni. Attualmente, i corpi di 24 ostaggi del 7 ottobre dichiarati morti o presunti tali rimangono a Gaza. A questi si aggiunge il corpo di un altro ostaggio trattenuto a Gaza prima degli attacchi del 7 ottobre: si tratta di Hadar Goldin, un soldato delle Idf ucciso nel 2014.
Quanti palestinesi sono stati rilasciati e quanti ergastolani?
Sono quasi 2.000 i prigionieri palestinesi usciti dalle carceri. Ci sono donne, alcuni adolescenti, ma anche 250 ergastolani condannati per attentati e omicidi. Altri 1.722 sono stati invece incarcerati dal 7 ottobre di due anni fa, ma non coinvolti nell'attacco di Hamas. Tra questi ultimi anche 22 minorenni. Alcuni sono stati riportati a Ramallah, altri nella Striscia, altri ancora saranno esiliati all'estero, soprattutto in Turchia e Qatar. Tra loro non c'erano i “Big Seven” che Hamas rivendicava, tra cui Marwan Barghouti. Ma neanche i due medici Hussam Abu Safiya e Marwan Al Hams, dirigenti di ospedali a Gaza accusati da Israele di essere affiliati ad Hamas, ma "senza prove" secondo le numerose Ong per i diritti umani che ne chiedono la liberazione.
Quanti palestinesi sono morti a Gaza dal 7 ottobre a oggi?
Secondo il ministero della Salute palestinese l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza - lunga due anni - ha causato la morte di più di 67.000 persone, di cui quasi un terzo aveva meno di 18 anni. L'ultimo bilancio dettagliato pubblicato dal ministero il 7 ottobre parla di 67.869 vittime.
Quanti bambini sono morti a Gaza?
Il ministero della Salute palestinese riferisce che a Gaza sono morti più di 20mila bambini, circa uno ogni ora negli ultimi due anni. Secondo l’Unicef, oltre 56.000 bambini hanno perso uno o entrambi i genitori.
Quanti soldati israeliani sono morti in due anni di conflitto?
Il 6 ottobre il ministero della Difesa israeliano ha comunicato che dal 7 ottobre 2023 sono morti in guerra 1.152 soldati, di cui oltre il 40% aveva meno di 21 anni e stava svolgendo il servizio militare obbligatorio. Il ministero ha spiegato che 141 caduti avevano più di 40 anni, mentre la maggior parte dei deceduti erano membri della riserva, ufficiali, soldati che avevano prolungato il loro servizio o persone che avevano prestato servizio dopo l'età obbligatoria.
Quanti abitanti ci sono nella Striscia di Gaza?
La Striscia di Gaza è lunga solo 41 km e larga 10 km (circa un quarto delle dimensioni di Londra) ed è circondata su tre lati da confini chiusi con Israele ed Egitto e dal Mar Mediterraneo a ovest. Ospita oltre 2 milioni di persone. Prima della guerra, la maggior parte dei 2,1 milioni di abitanti di Gaza viveva nelle sue quattro città principali: Rafah e Khan Younis a sud, Deir al-Balah al centro e Gaza City. Nel gennaio 2025 si stimava che 1,9 milioni di persone fossero sfollate all'interno del Paese, impossibilitate a tornare a casa.
Quanti abitanti ha Israele?
In base alle elaborazioni di Worldometer sugli ultimi dati delle Nazioni Unite, al 14 ottobre 2025 la popolazione di Israele è di 9.553.476 persone.
