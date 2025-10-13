Tregua Gaza, da Trump in Israele agli ostaggi liberati: FOTORACCONTO

Dopo 738 giorni di prigionia, tutti gli israeliani vivi sono stati liberati da Hamas, mentre Israele farà lo stesso con gruppi di detenuti palestinesi. Il presidente Usa è accolto a Tel Aviv come il principale responsabile della tregua: i parlamentari lo hanno atteso alla Knesset indossando cappellini "Trump The Peace President". Nel pomeriggio vertice di pace a Sharm el-Sheik