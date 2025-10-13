Tregua Gaza, da Trump in Israele agli ostaggi liberati: FOTORACCONTO

Tregua Gaza, da Trump in Israele al rilascio degli ostaggi: IL FOTORACCONTO
Dopo 738 giorni di prigionia, tutti gli israeliani vivi sono stati liberati da Hamas, mentre Israele farà lo stesso con gruppi di detenuti palestinesi. Il presidente Usa è accolto a Tel Aviv come il principale responsabile della tregua: i parlamentari lo hanno atteso alla Knesset indossando cappellini "Trump The Peace President". Nel pomeriggio vertice di pace a Sharm el-Sheik
- I 20 ostaggi israeliani ancora vivi sono tutti stati rilasciati da Hamas, mentre Israele si appresta a liberare un gruppo di prigionieri palestinesi dalle sue carceri, come previsto dal piano di pace di Donald Trump. Proprio il presidente Usa è oggi, 13 ottobre, in visita in Israele, dove tiene un discorso alla Knesset. Poi il vertice di pace in Egitto, a Sharm el-Sheik, a cui partecipa anche la premier italiana Giorgia Meloni. Ecco le immagini simbolo di questa giornata
- A 738 giorni di distanza dal 7 ottobre 2023, quando l’attacco di Hamas diede il via alla guerra con cui Israele ha distrutto la Striscia di Gaza, non ci sono quindi più ostaggi israeliani. Tra i rilasciati anche i gemelli Ziv e Gali Berman (in foto), riuniti dopo essere rimasti separati per gran parte degli oltre due anni trascorsi a Gaza. Furono rapiti dalla loro casa nel kibbutz Kfar-Aza, quando avevano 26 anni. Trasportati in ospedale, lì incontreranno Trump
- Le salme degli ostaggi israeliani morti vengono restituite sempre oggi. Intanto, nella Striscia di Gaza, è attesa per il rientro dei detenuti nelle carceri israeliane
- A partire dal premier e dal presidente israeliani, Benjamin Netanyahu e Isaac Herzog, tutta la comunità internazionale ha ringraziato Donald Trump per il suo ruolo nella mediazione tra Israele e Hamas. Sulla spiaggia di Tel Aviv due strisce blu e stelle di David che ricordano la bandiera israeliana, insieme al profilo di Trump, alla parola "Home" scritta in inglese e in ebraico, e a un gigante "Thank you"
- Trump ha sorvolato la spiaggia con l’Air Force One, poi è atterrato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, dove ad attenderlo c’erano sia Benjamin Netanyahu che Isaac Herzog. Da lì si è spostato alla Knesset, per un attesissimo discorso
- Alcuni parlamentari israeliani hanno atteso Trump indossando già berretti rossi con la scritta "Trump, il presidente della pace" ricalcando il cappellino Maga, sempre rosso
- Un lunghissimo applauso, tutti in piedi, ha salutato Trump al suo ingresso alla Knesset. "Dopo tanti anni di guerre incessanti e pericoli senza fine, oggi il cielo è sereno, le armi tacciono, le sirene non suonano più e il sole sorge su una Terra Santa finalmente in pace. È l'alba storica di un nuovo Medio Oriente", si legge in un estratto diffuso dalla Casa Bianca prima del discorso del tycoon
- Anche a Sharm-el Sheik, dove si tiene nel pomeriggio il vertice sull'accordo di pace, si ringrazia Trump per il suo ruolo. All'incontro ci saranno sia il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen che Netanyahu