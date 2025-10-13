Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tregua Gaza, da Trump in Israele al rilascio degli ostaggi: IL FOTORACCONTO

Mondo fotogallery
8 foto
Ansa/Getty

Dopo 738 giorni di prigionia, tutti gli israeliani vivi sono stati liberati da Hamas, mentre Israele farà lo stesso con gruppi di detenuti palestinesi. Il presidente Usa è accolto a Tel Aviv come il principale responsabile della tregua: i parlamentari lo hanno atteso alla Knesset indossando cappellini "Trump The Peace President". Nel pomeriggio vertice di pace a Sharm el-Sheik

ULTIME FOTOGALLERY

Tregua Gaza, da Trump in Israele agli ostaggi liberati: FOTORACCONTO

Mondo

Dopo 738 giorni di prigionia, tutti gli israeliani vivi sono stati liberati da Hamas, mentre...

8 foto

Tregua Gaza, chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas. FOTO

Mondo

Venti persone rapite nell’attacco del 7 ottobre 2023 sono state liberate, consegnate alla Croce...

19 foto
Ostaggi liberati Hamas Israele

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Il "giorno degli ostaggi" in Medio Oriente domina le aperture dei quotidiani, in edicola oggi....

16 foto

Maratona di Chicago 2025, vincono Jacob Kiplimo e Hawi Feysa. FOTO

Mondo

Il corridore 25enne ha chiuso la corsa col tempo di 2h02m23s. Il keniano Amos Kipruto si è...

12 foto
epa12449020 Runners start the Chicago Marathon in Chicago, Illinois, USA, 12 October 2025. Some 53 thousand runners participated in the 2025 Chicago Marathon. EPA/MATT MARTON

Marcia per la pace Perugia-Assisi, presenti migliaia di persone. FOTO

Cronaca

Si è svolta oggi la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità "Imagine all the people",...

15 foto
Marcia Pace

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Lukashenko: "L'Ucraina può cessare di esistere come Stato". LIVE

    live Mondo

    Il presidente bielorusso ha dichiarato in un'intervista di ritenere che l'Ucraina potrebbe...

    Hamas rilascia tutti ostaggi. Trump in Israele: "Nuovo inizio". LIVE

    live Mondo

    I primi sette consegnati all'Idf in mattinata, dopo essere stati prelevati dalla Croce Rossa. La...

    Tregua Gaza, Trump in Israele e poi in Egitto per firma dell'accordo

    Mondo

    Giornata importante, oggi, per il futuro del Medio Oriente. Il presidente Usa Donald Trump è in...

    US President Donald Trump disembarks from Air Force One upon arrival at Ben Gurion Airport on the outskirts of Lod near Tel Aviv on October 13, 2025, as he travels to Israel and Egypt. Trump is passing through Israel, addressing parliament and meeting with hostage families before heading to Egypt's Sharm El-Sheikh for a major peace summit, where a "document ending the war in the Gaza Strip" is expected to be signed. (Photo by Jack GUEZ / AFP)