Gaza, Trump: "La guerra è finita"

Mondo

"La guerra è finita”. Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti prima di salire sull'Air Force One che lo porterà in Medio Oriente

