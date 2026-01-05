Offerte Sky
Ucraina, raid russi uccidono 2 persone nella regione di Kiev

Mondo

È di due morti il bilancio di un raid russo condotto sull'oblast di Kiev. Lo ha dichiarato il capo dell'amministratore regionale di Kiev, Tymur Tkachenko, spiegando che una persona è stata uccisa nella capitale. Una seconda persona, un uomo di 70 anni, è stata uccisa nella vicina città di Fastiv

