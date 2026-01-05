Offerte Sky
Porto Rico, venezuelani festeggiano la cattura di Maduro

Mondo

I venezuelani residenti a Porto Rico si sono radunati nella capitale San Juan per celebrare la cattura di Maduro. "Questo è un raggio di speranza, un raggio di fede per molti venezuelani", hanno sottolineato. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro comparirà oggi in tribunale per il primo atto del processo a suo carico negli Stati Uniti

