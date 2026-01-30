Costa Rica al voto tra violenza e ascesa della destra

La Costa Rica si prepara al voto presidenziale con Laura Fernandez favorita nei sondaggi. La candidata di destra è accreditata intorno al 40% dei consensi, in un Paese segnato dall’aumento di traffico di droga e violenza. Fernandez promette linea dura sulla sicurezza, riforma della giustizia e lotta alla corruzione, in continuità con il presidente Rodrigo Chaves. L’elezione si svolge mentre crescono timori per una concentrazione del potere e per una deriva autoritaria legata all’emergenza criminale.