Melania Trump, da oggi al cinema il documentario: gli attivisti imbrattano un cartellone

Mondo

Un gesto provocatorio ha scosso le strade di Los Angeles, attirando l’attenzione dei passanti e dei media

Alla vigilia della première a Los Angeles del documentario su Melania Trump, un cartellone pubblicitario dedicato al film è stato preso di mira da un gesto artistico e provocatorio pensato per suscitare discussione. Il collettivo creativo INDECLINE ha rivendicato l’azione, pubblicando un video che documenta l’intervento. Le immagini mostrano una persona non identificata mentre scala il grande manifesto a Culver City, che ritrae l’ex first lady seduta su una sedia bianca, per poi modificarne il contenuto con vernice spray, in una chiara volontà di sfidare e provocare il pubblico.

In un comunicato successivo, il gruppo ha commentato l’iniziativa con toni ironici e sarcastici, affermando di aver cercato di “aumentare l’interesse pubblicitario” per il film, prendendo in giro sia le prevendite dei biglietti sia le politiche migratorie legate alla figura del presidente degli Stati Uniti Trump.

