New York, case e auto sepolte dalla neve nell'Upstate

Mondo

Forti nevicate da "effetto lago" hanno colpito l’area di Oswego, nello stato di New York, sommergendo la città. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza per nevicate fino a circa 8 centimetri all’ora

