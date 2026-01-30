New York, case e auto sepolte dalla neve nell'Upstate

Forti nevicate da "effetto lago" hanno colpito l’area di Oswego, nello stato di New York, sommergendo la città. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza per nevicate fino a circa 8 centimetri all’ora
Prossimi video
Messico, avvistato un elefante marino su una spiaggia
Mondo
Cile, spettacolo di marionette cinesi per l'anno del Cavallo
Mondo
Lady Gaga condanna operazioni Ice a un concerto a Tokyo
Mondo
Argentina, dichiarata emergenza incendi in Patagonia
Mondo
Usa, Batman contro l’ICE al City Council di Santa Clara
Mondo
Graff: residenti Minneapolis hanno preparato le proteste
Mondo
Graff: Non è chiaro se con Homan ci sarà una de-escalation
Mondo