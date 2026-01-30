Sicilia, si allarga la frana a Niscemi dopo il maltempo

La frana che ha colpito Niscemi, in Sicilia, continua ad allargarsi e a mettere in pericolo le case sul pendio. Le autorità hanno evacuato oltre 1.500 persone, mentre edifici e un’auto sono rimasti sospesi sopra una profonda voragine. Il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria dopo il maltempo della scorsa settimana. A Niscemi crescono rabbia e paura tra i residenti, che denunciano frane precedenti mai risolte.
