Trump minaccia anche Colombia, Cuba e Messico

Donald Trump avverte che "siamo noi ad avere il controllo del Venezuela". Poi minaccia anche Colombia, Cuba, Messico e Iran.
Prossimi video
Trump minaccia anche Colombia, Cuba, Messico e insiste sulla Groelandia
Mondo
Crisi Venezuela, la timeline degli eventi
Mondo
Rogo Crans-Montana, identificate tutte le 40 vittime
Mondo
Crisi Venezuela, il giorno dopo la cattura di Maduro
Mondo
Crans Montana, identificati i sei dispersi, chi erano questi ragazzi
Mondo
Crisi Venezuela, Ue: "Caracas liberi i prigionieri politici"
Mondo
India, proteste contro attacco Usa in Venezuela
Mondo