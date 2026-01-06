Il Pontefice alle 9.41 ha chiuso la Porta santa della basilica di San Pietro: è il rito che segna la conclusione del Giubileo 2025 dedicato alla speranza. "Si chiude questa Porta santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza", è stata la formula. Presente il presidente Mattarella e altre autorità. La Porta era stata aperta da Papa Francesco la sera del 24 dicembre 2024