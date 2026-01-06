Offerte Sky
Pope Leo XIV closes the Holy Door of St. Peter s Basilica on the Feast of the Epiphany, marking the official end of the Jubilee Year 2025, at the Vatican, January 6, 2026. REUTERS/Yara Nardi/Pool

Fine Giubileo, Papa Leone XIV chiude la Porta Santa della basilica di San Pietro. FOTO

Mondo fotogallery
8 foto
©Getty

Il Pontefice alle 9.41 ha chiuso la Porta santa della basilica di San Pietro: è il rito che segna la conclusione del Giubileo 2025 dedicato alla speranza. "Si chiude questa Porta santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza", è stata la formula. Presente il presidente Mattarella e altre autorità. La Porta era stata aperta da Papa Francesco la sera del 24 dicembre 2024

