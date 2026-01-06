Fine Giubileo, Papa Leone XIV chiude la Porta Santa della basilica di San Pietro. FOTO
Il Pontefice alle 9.41 ha chiuso la Porta santa della basilica di San Pietro: è il rito che segna la conclusione del Giubileo 2025 dedicato alla speranza. "Si chiude questa Porta santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza", è stata la formula. Presente il presidente Mattarella e altre autorità. La Porta era stata aperta da Papa Francesco la sera del 24 dicembre 2024
- Papa Leone ha chiuso la Porta santa della basilica di San Pietro: è il rito che segna la fine del Giubileo 2025 dedicato alla speranza.
- Il rito della chiusura della Porta santa nella basilica di San Pietro, officiato da Papa Leone XIV, è iniziato alle 9.30.
- Presente in Vaticano anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
- Il Giubileo ha visto il passaggio tra due Pontefici: è stato aperto da Papa Francesco ed è stato chiuso oggi da Papa Leone XIV.
- Papa Leone XIV ha chiuso la Porta santa della basilica di San Pietro alle 9.41: è finito, così, il Giubileo 2025 dedicato alla speranza. La Porta della basilica era stata aperta da Papa Francesco la sera del 24 dicembre 2024.
- Prima di chiudere la Porta, Leone ha recitato la preghiera di ringraziamento per l'Anno Santo: "Si chiude questa Porta santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza", è stata la formula prevista dal rito. Poi si è avvicinato alla Porta santa, si è inginocchiato e, dopo un momento di preghiera silenziosa, ha chiuso i due grandi battenti di bronzo.
- Oggi viene chiusa la Porta santa ma "il buon Pastore tiene sempre aperta la porta del suo cuore", ha detto il Papa nella preghiera che precede la chiusura della Porta santa della basilica di San Pietro. "L'amore di Cristo ci ha spinti alla conversione, alla fraternità, alla ricerca della giustizia e della pace", ha aggiunto il Pontefice parlando del Giubileo. La muratura vera e propria della Porta avverrà successivamente, in forma privata, tra circa dieci giorni, con un rito diretto dall'Ufficio delle Celebrazioni liturgiche.
- Dopo la chiusura della Porta Santa, il Papa ha presieduto la Celebrazione Eucaristica della solennità dell'Epifania. Al termine della messa c’è il tradizionale corteo di rievocazione storica "Viva la Befana", che percorre via della Conciliazione. Alle 12 è prevista la preghiera dell'Angelus, con la benedizione dei fedeli presenti in piazza San Pietro.