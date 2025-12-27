Offerte Sky
Giubileo, chiusa dal cardinal Reina la Porta Santa in Laterano

Mondo
©Ansa

Lo stesso rito avviene nelle diocesi di tutto il mondo, come stabilito da Papa Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo della speranza, "Spes non confundit". Domani sarà la volta della Porta Santa della Basilica di San Paolo

ascolta articolo

Dopo la chiusura della Porta Santa nella basilica di Santa Maria Maggiore nel giorno di Natale, oggi alle 11 è stata la volta della Basilica di San Giovanni in Laterano, mentre domenica 28 dicembre la stessa cerimonia si terrà a San Paolo fuori Le Mura. Alla chiusura della Porta Santa della Basilica Lateranense era presente il Sindaco Roberto Gualtieri che ha partecipato alla celebrazione presieduta dal cardinale vicario, Baldo Reina. 

Il rito

Lo stesso rito avviene nelle diocesi di tutto il mondo, come stabilito da Papa Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo della speranza, "Spes non confundit". Dopo la solenne processione di ingresso nella cattedrale e i canti animati dal coro della diocesi diretti da mons. Marco Frisina, la celebrazione di chiusura dell'anno giubilare della "diocesi del Papa", è proseguita con la messa. Domani sarà la volta della Porta Santa della Basilica di San Paolo mentre l'ultima a essere chiusa sarà la Porta Santa della Basilica di San Pietro, con un rito che sarà presieduto da Leone XIV il 6 gennaio prossimo e segnerà la conclusione ufficiale dell'anno giubilare, che ha visto confluire nella Città Eterna oltre 32 milioni di pellegrini e turisti. 

