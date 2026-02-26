Offerte Sky
Germania, il Tribunale sospende la classificazione dell'Afd come gruppo estremista

Mondo
©Ansa

L'intelligence tedesca non può classificare l'Afd come "estremismo confermato", accogliendo il ricorso del partito. I giudici ritengono che il partito non presenti complessivamente una linea ostile alla Costituzione, sospendendo così la valutazione formulata dall'agenzia per la sicurezza nazionale nel 2025. La leader Weidel ha definito la decisione "un trionfo per il partito e per lo Stato di diritto"

Il tribunale amministrativo di Colonia ha stabilito che, "per il momento", i servizi segreti tedeschi non possono classificare Alternative fur Deutschland (Afd) come "gruppo confermato estremista". La decisione accoglie il ricorso del partito di destra radicale, contrario alla definizione adottata dall'intelligence interna nel 2025

La decisione dei giudici

Secondo i giudici, l'Afd non manifesta "nel suo insieme una tendenza di fondo ostile alla Costituzione", contraddicendo così la valutazione dell'agenzia per la sicurezza nazionale. La sentenza sospende la designazione in attesa dell'esito definitivo della battaglia legale tra il partito e l'agenzia per la sicurezza interna.

La leader Weidel: "Trionfo del partito e dello Stato di diritto"

"Non solo l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione non può più classificare l'Afd come "estremista di destra confermato", ma la sentenza del Tribunale amministrativo di Colonia ha anche indirettamente posto fine ai fanatici del divieto. Una grande vittoria non solo per l'Afd, ma anche per la democrazia e lo Stato di diritto!". Lo scrive su X la leader di Alternative fur Deutschland, Alice Weidel. 

epa12556736 AfD Co-Chairwoman Alice Weidel speaks during a founding congress of the new youth wing of the Alternative for Germany (AfD) party in Giessen, Germany, 29 November 2025. The far-right party is launching a new youth organization, called 'Generation Deutschland' (Generation Germany). Its predecessor was declared to be right-wing extremist by German security authorities. The police estimate that 40,000 anti-AfD demonstrators could come to Giessen. EPA/RONALD WITTEK
Leader Afd Alice Weidel

