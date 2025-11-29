Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Germania, proteste anti-AfD e scontri a Giessen

Mondo

A Giessen, in Germania, decine di migliaia di persone hanno manifestato contro l’AfD durante l’elezione del leader della nuova organizzazione giovanile del partito di estrema destra. La polizia ha usato gli idranti per liberare le strade, causando scontri e ritardi all’inizio dell’evento

Prossimi video

Germania, proteste anti-AfD e scontri a Giessen

Mondo

Andriy Yermak,il principale alleato di Zelensky

Mondo

Indonesia, inondazioni su isola di Sumatra: oltre 170 morti

Mondo

Papa Leone visita la Moschea Blu a Istanbul

Mondo

Ucraina, attacchi a Kiev e dimissioni di Yermak

Mondo

Sri Lanka, ciclone Ditwah devasta l’isola: vittime

Mondo