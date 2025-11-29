Germania, proteste anti-AfD e scontri a Giessen

A Giessen, in Germania, decine di migliaia di persone hanno manifestato contro l’AfD durante l’elezione del leader della nuova organizzazione giovanile del partito di estrema destra. La polizia ha usato gli idranti per liberare le strade, causando scontri e ritardi all’inizio dell’evento
