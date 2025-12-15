Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Los Angeles, trovati morti il regista Reiner e sua moglie

Mondo

Sarebbero stati accoltellati il regista Rob Reiner - noto per "Harry, ti presento Sally" - e sua moglie Michele Singer. Sono in corso le indagini dopo il ritrovamento dei due corpi nella loro villa a Los Angeles. Il figlio Nick è sotto interrogatorio

Prossimi video

Oggi summit a Berlino tra inviati Usa, leader Ue e Zelensky

Mondo

La testimonianza di una giovane italiana presente sulla spiaggia di Bondi Beach il giorno dell'attentato

Mondo

Uccisi in casa, il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti in casa

Mondo

Sydney, i due autori strage avevano giurato fedeltà all’Isis

Mondo

Los Angeles, trovati morti il regista Reiner e sua moglie

Mondo

Elezioni Cile, ultraconservatore Josè Antonio Kast è il presidente eletto

Mondo