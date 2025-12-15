Offerte Sky
Sydney, i due autori strage avevano giurato fedeltà all’Isis

Mondo

I due uomini autori della strage ieri a Bondi Beach, il padre e figlio Said e Naveed Akram, avevano giurato sottomissione all'Isis nel 2019. Malgrado ciò, Naveed aveva un regolare porto d'armi. Lo scrive l'emittente australiana Abc, citando il servizio d'intelligence interna di Canberra Australian Security Intelligence Organisation (Asio). ABC ha appreso che gli investigatori ritengono che gli uomini armati avessero giurato fedeltà al gruppo terroristico dello Stato Islamico, del quale sono state trovate due bandiere sull'auto usata dai terroristi. Tra le vittime, in totale 15, anche il rabbino e una bambina. Decine i feriti, gravi due poliziotti.

