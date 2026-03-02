Atterrato alle 21.28 di ieri il primo volo charter con a bordo 127 italiani rimasti bloccati nei Paesi del Golfo, dopo la risposta iraniana agli attacchi di Usa e Israele. I connazionali, rientrati a Fiumicino, raccontano di "ore di terrore", in cui si è "pensato al peggio"

È atterrato alle 21.28 di ieri il primo volo charter con a bordo 127 italiani rimasti bloccati nei Paesi del Golfo, dopo la risposta iraniana agli attacchi di Usa e Israele. Partito dall'Oman, il velivolo della compagnia Oman Air è decollato alle 14.15. I connazionali, rientrati a Fiumicino, raccontano di "ore di terrore", in cui si è "pensato al peggio". "Abbiamo visto un missile vicino al nostro hotel", racconta uno dei passeggeri, mentre un'altra ragazza racconta di come, appena arriva a Dubai, è dovuta scappare per raggiungere l'Oman. (Guarda il video con le testimonianze)