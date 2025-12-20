Papa a San Pietro per ultima udienza Giubileo: “Speranza non finisce”

Offerte Sky
Papa a San Pietro per l’ultima udienza del Giubileo: “Rimarremo pellegrini di speranza”

Mondo

Leone XIV è arrivato in piazza a bordo della Papamobile e si è fermato a salutare i pellegrini presenti. L’anno giubilare si chiuderà ufficialmente il 6 gennaio ma quella di oggi è l'ultima udienza: "La speranza è generativa, non uccide ma fa nascere e rinascere. Questa è vera forza”, ha detto il Pontefice che ha poi invitato ad "ascoltare e portare in preghiera il grido della terra e il grido dei poveri”

"Quella di oggi è l'ultima delle udienze giubilari del sabato, avviate lo scorso gennaio da papa Francesco”. Lo ha ricordato Leone XIV in piazza San Pietro aprendo l’ultima udienza dell’anno del Giubileo. Davanti ai pellegrini riuniti in Vaticano il Pontefice ha affermato che anche se “il Giubileo volge al termine, non finisce però la speranza che questo Anno ci ha donato: rimarremo pellegrini di speranza!", "senza speranza, siamo morti; con la speranza, veniamo alla luce". Per Papa Leone "la speranza è generativa, non uccide ma fa nascere e rinascere. Questa è vera forza. Quella che minaccia e uccide non è forza: è prepotenza, è paura aggressiva, è male che non genera niente. La forza di Dio fa nascere. Per questo vorrei dirvi infine: sperare è generare".

Papa: "Il nostro compito è generare, non derubare”

Intorno alle 10,20 il Papa ha fatto il suo ingresso in piazza San Pietro e, a bordo della Papamobile, ha fatto il tradizionale giro tra i fedeli sorridendo, salutando e fermandosi anche a scambiare alcune parole con i pellegrini. L’anno giubilare dedicato alla speranza si chiuderà ufficialmente il giorno dell'Epifania, il prossimo 6 gennaio, ma quella di oggi è l’ultima udienza del sabato. Le parole del Pontefice in questa occasione hanno voluto ricordare che si deve "ascoltare e portare in preghiera il grido della terra e il grido dei poveri. 'Tutta insieme' la creazione è un grido. Ma molti potenti non ascoltano questo grido: la ricchezza della terra è nelle mani di pochi, pochissimi, sempre più concentrata, ingiustamente, nelle mani di chi spesso non vuole ascoltare il gemito della terra e dei poveri" ma "Dio ha destinato a tutti i beni del creato, perché tutti ne partecipino". Poi ha sottolineato: "Il nostro compito è generare, non derubare. Eppure, nella fede il dolore della Terra e dei poveri è quello di un parto. Dio genera sempre, noi possiamo generare con Lui, nella speranza. La storia è nelle mani di Dio e di chi spera in Lui. Non c'è solo chi ruba, c'è soprattutto chi genera".

