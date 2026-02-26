Svezia, neutralizzato sospetto drone russo verso portaerei francese

Un drone, al momento non identificato ufficialmente, si è avvicinato alla portaerei francese 'Charles de Gaulle', che si trova in Svezia. La difesa svedese ha avviato delle contromisure e il drone è stato respinto. A riferirlo è Svt, la tv statale svedese. Attualmente la 'Charles de Gaulle' si trova nel porto di Malmö per svolgere, tra le altre cose, un'esercitazione Nato. Secondo Svt, il drone sarebbe decollato da una nave russa nelle vicinanze per poi avvicinarsi alla portaerei. Il drone è stato individuato dalle forze armate svedesi, che hanno avviato delle contromisure: il velivolo è quindi scomparso dalla zona.

La Francia conferma: "Drone intercettato da sistema svedese"

"Un drone è stato bloccato ieri da un sistema svedese a circa 7 miglia nautiche (quasi 13 chilometri) dalla Charles de Gaulle. Il sistema svedese ha funzionato perfettamente e non ha interrotto le operazioni di bordo", ha confermato all'agenzia France Presse il colonnello Guillaume Vernet, portavoce dello Stato maggiore francese, dopo indiscrezioni di stampa che evocavano un drone russo.

Charles de Gaulle Svezia, per missione Nato Baltic Sentry

La Charles de Gaulle si trova in Svezia, per uno scalo di qualche giorno a Malmo. Il gruppo navale francese deve, tra l'altro, partecipare alla missione Nato Baltic Sentry nel Mar Baltico: missione che mira a scoraggiare le minacce alle infrastrutture sottomarine in seguito al taglio di cavi per cui viene sospettata la Russia di Vladimir Putin. Il gruppo parteciperà anche alle esercitazioni NATO Steadfast Dart nel Mar Baltico, Neptune Strike e Cold Response, un'esercitazione multinazionale organizzata dalla Norvegia. Questo dispiegamento, pianificato da tempo, giunge a poco tempo dall'avvio della missione "Arctic Sentry" per rafforzare la sicurezza nell'Artico. Una iniziativa specificamente concepita per rassicurare gli Stati Uniti, sull'impegno multilaterale in favore della sicurezza della Groenlandia.