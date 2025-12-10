Con papa Leone XIV l'Annuario Pontificio 2025 diventa anche digitale

Un progetto per rendere più accessibili le informazioni della Chiesa



La Segreteria di Stato ha definito la novità “una tappa significativa nel processo di aggiornamento e innovazione degli strumenti informativi a servizio della Chiesa universale”. La versione digitale dell'Annuario Pontificio è “nata con l'obiettivo di rendere più accessibili le informazioni ufficiali relative alla struttura della Chiesa cattolica, alle sue diocesi, ai Dicasteri della Curia romana, agli Istituti religiosi, alle Rappresentanze pontificie, ai cardinali, ai vescovi, ai dipendenti e a tutte le figure che svolgono incarichi ecclesiastici o collegati alla Chiesa”.



Il primo accesso del Papa



Il progetto è stato presentato al Papa da monsignor Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali, da monsignor Lucio Adrián Ruiz, Segretario del Dicastero per la Comunicazione e da alcuni collaboratori della Segreteria di Stato e del Dicastero per la Comunicazione. Il pontefice, durante la presentazione, ha effettuato il primo accesso, navigato sulla piattaforma e successivamente ha rivolto alcune parole ai collaboratori presenti: "Vi ringrazio per questo lavoro, che sarà di grande utilità per tanti che operano al servizio della Chiesa. Vi incoraggio a proseguire con questo spirito di servizio, perché ciò che nasce con cura e attenzione diventi nel tempo un aiuto ancora più grande". Monsigno Peña Parra ha spiegato che "la digitalizzazione dell'Annuario Pontificio rappresenta un passo significativo nel cammino di rinnovamento degli strumenti di servizio della Santa Sede. In un tempo in cui la comunicazione è sempre più rapida e globale, offrire un accesso immediato e affidabile alle informazioni sulla vita della Chiesa, con dati certificati, significa mettere la tecnologia al servizio della missione ecclesiale. È un segno di attenzione, trasparenza e responsabilità verso la comunità cattolica e verso tutti coloro che cercano di comprendere la realtà della Chiesa nel mondo".