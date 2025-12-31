L'esame autoptico dovrebbe aiutare a stabilire con sufficiente certezza le cause del decesso. Gli inquirenti escludono la contaminazione della farina con veleno per topi: i sospettati principali sono gli alimenti con cui è stata preparata la tavola durante le feste

Si stanno "allargando a 360 gradi" le indagini della Squadra mobile di Campobasso sul caso della 15enne e di sua mamma morte all'ospedale Cardarelli del capoluogo molisano per una presunta intossicazione. Lo si apprende da fonti investigative. Gli inquirenti si stanno concentrando sull'analisi del sangue delle vittime, specialmente quello della madre, prelevato nel reparto di Rianimazione dove era stata ricoverata. In corso l'autopsia sulle due vittime: l'esame servirà a stabilire la causa del decesso con sufficiente certezza.

Indagati cinque medici

Per i due decessi sono indagati 5 medici: si tratta di una dottoressa e di un dottore venezuelani residenti a Campobasso, di un medico nato a Napoli ma residente a Campobasso e infine di due medici di Benevento residenti a Campobasso.

Le ipotesi sulla morte

Per gli investigatori, tra le ipotesi che hanno causato la morte della 15enne e di sua madre va esclusa la contaminazione della farina con eventuali veleni per topi. Le indagini effettuate nel mulino di famiglia non hanno infatti evidenziato segnali di contaminazione con sostanze tossiche, ma solo la presenza di esche tradizionali per piani di prevenzione programmati. I sospettati principali restano dunque gli alimenti con cui è stata preparata la tavola durante le feste, in particolare pesce e funghi. Il cibo è stato sequestrato dall'abitazione della famiglia ed è sotto esaminazione: si tratta di vongole, cozze, seppie baccalà e funghi, anche se questi erano confezionati e certificati.