Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Chico Forti ottiene il permesso per lavorare fuori dal carcere

Cronaca

L'istanza dei legali è stata accettata dopo che una precedente richiesta di liberazione condizionale era stata respinta a settembre. A giugno Forti aveva già ottenuto il permesso di frequentare le aule studio del carcere e da febbraio poteva usufruire di permessi per visitare la madre a Trento

ascolta articolo

Chico Forti ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso per lavorare fuori dal carcere di Verona, in base all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, per frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, fare volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili. L'istanza dei legali - riporta oggi Il Gazzettino - è stata accettata dopo che una precedente richiesta di liberazione condizionale era stata respinta a settembre. In giugno Forti aveva già ottenuto il permesso di frequentare le aule studio del carcere, e già da febbraio poteva usufruire di permessi per visitare la madre a Trento.

La prima richiesta rigettata

Tre mesi fa il Tribunale di sorveglianza di Venezia aveva rigettato la prima richiesta poiché riteneva non fossero emersi "sentimenti di colpa o di autentico dispiacere per i familiari della vittima né per i propri familiari", sottolineando il "mancato risarcimento del danno, anche solo parziale". La richiesta di permessi di lavoro, presentata dalla direttrice del penitenziario, è invece stata accolta.

Cronaca: Ultime notizie

Donna morta a Milano, cosa sappiamo finora

Cronaca

Èancora mistero sulle ultime ore di vita di Aurora Livoli, la 19enne trovata riversa a terra in...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sono la Manovra e la guerra in Ucraina i temi in primo piano sulle ultime edizioni dei quotidiani...

13 foto

Capodanno, ordinanze e divieti in tutta Italia: dai botti alle piazze

Cronaca

Metal detector e varchi per accedere agli eventi, stop ai botti, alle bottiglie di vetro e agli...

Supermercati, quali sono aperti il 31 dicembre e l'1 gennaio

Cronaca

Manca poco al tradizionale Cenone per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026. I preparativi...

Angelika Hutter in fin di vita: investì e uccise famiglia in Cadore

Cronaca

La 34enne tedesca è stata travolta da un’auto sulla Provinciale 19, nella Bassa Veronese, dopo...

Cronaca: i più letti