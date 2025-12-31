Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Capena, pitbull aggredisce il padrone: salvato dalla moglie

Cronaca
©Getty

Paura nella notte alle porte di Roma, dove un uomo è stato aggredito dal proprio cane pitbull in casa

ascolta articolo

Nella notte a Capena, alle porte di Roma, un uomo è stato aggredito dal proprio pitbull all’interno dell’abitazione. L’attacco improvviso è stato interrotto solo grazie all’intervento della moglie che, nel tentativo di difendere il marito, ha colpito il cane con un coltello da cucina, uccidendolo. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso: le sue condizioni sono gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

L'intervento della moglie

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capena, allertati tramite una chiamata al numero di emergenza 112, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il coltello utilizzato dalla donna è stato posto sotto sequestro, mentre la carcassa dell’animale è stata affidata all’Asl Roma 4 per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.

Approfondimento

Pitbull "sequestra" residenti di un condominio: catturato

Cronaca: Ultime notizie

Donna morta a Milano, cosa sappiamo finora

Cronaca

Èancora mistero sulle ultime ore di vita di Aurora Livoli, la 19enne trovata riversa a terra in...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sono la Manovra e la guerra in Ucraina i temi in primo piano sulle ultime edizioni dei quotidiani...

13 foto

Capodanno, ordinanze e divieti in tutta Italia: dai botti alle piazze

Cronaca

Metal detector e varchi per accedere agli eventi, stop ai botti, alle bottiglie di vetro e agli...

Supermercati, quali sono aperti il 31 dicembre e l'1 gennaio

Cronaca

Manca poco al tradizionale Cenone per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026. I preparativi...

Angelika Hutter in fin di vita: investì e uccise famiglia in Cadore

Cronaca

La 34enne tedesca è stata travolta da un’auto sulla Provinciale 19, nella Bassa Veronese, dopo...

Cronaca: i più letti