Capena, pitbull aggredisce il padrone: salvato dalla moglie

Nella notte a Capena, alle porte di Roma, un uomo è stato aggredito dal proprio pitbull all’interno dell’abitazione. L’attacco improvviso è stato interrotto solo grazie all’intervento della moglie che, nel tentativo di difendere il marito, ha colpito il cane con un coltello da cucina, uccidendolo. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso: le sue condizioni sono gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita.