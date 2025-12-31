Capena, pitbull aggredisce il padrone: salvato dalla moglie

Paura nella notte alle porte di Roma, dove un uomo è stato aggredito dal proprio cane pitbull in casa
Nella notte a Capena, alle porte di Roma, un uomo è stato aggredito dal proprio pitbull all’interno dell’abitazione. L’attacco improvviso è stato interrotto solo grazie all’intervento della moglie che, nel tentativo di difendere il marito, ha colpito il cane con un coltello da cucina, uccidendolo. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso: le sue condizioni sono gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita.
L'intervento della moglie
Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capena, allertati tramite una chiamata al numero di emergenza 112, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il coltello utilizzato dalla donna è stato posto sotto sequestro, mentre la carcassa dell’animale è stata affidata all’Asl Roma 4 per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.