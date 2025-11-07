Pitbull "sequestra" residenti di un condominio: catturato

Offerte Sky
Pitbull "sequestra" residenti di un condominio nel teramano: catturato

Il pitbull già da alcuni giorni girava incustodito, infastidendo i passanti e gli altri animali. Ha il microchip e sarà possibile attraverso di esso risalire al proprietario che rischia l'omessa custodia

Ha "sequestrato" i residenti di un intero condominio, il cane di razza pitbull che questa mattina si è introdotto in una palazzina di via Falcone a Mosciano Sant'Angelo, in provincia di Teramo, impedendo ai condomini di uscire e perfino ad alcuni ragazzi di prendere lo scuolabus per andare a scuola. La difficile situazione è stata risolta dall'intervento degli agenti della polizia locale assieme al personale del Servizio veterinario della Asl di Teramo, che non senza difficoltà, sono riusciti a catturare il cane in sicurezza. A loro è giunto il plauso del sindaco di Mosciano, Giuliano Galiffi.

Il pitbull già da alcuni giorni girava incustodito, infastidendo i passanti e gli altri animali, nell'area tra via Terracini e la zona Peep, fino a stamattina quando è entrato nel condominio seminando il panico. Secondo quanto riferito dal sindaco, l'animale ha il microchip e sarà possibile attraverso di esso risalire al proprietario che rischia l'omessa custodia: nel frattempo il Comune emanerà l'ordinanza di sequestro dell'animale.

