Operaio investito da treno, circolazione rallentata su linea Brennero

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Operaio investito da treno ad Ala, circolazione rallentata su linea Brennero

Cronaca
©Getty

Il 31enne era impegnato in lavori di manutenzione insieme ai suoi colleghi ed è rimasto "gravemente ferito". Trenitalia parla di un "investimento non mortale". Cancellazioni e disagi sulla rete ferroviaria

ascolta articolo

Disagi sulla linea ferroviaria del Brennero, specie nel tratto compreso tra Verona e Rovereto, dopo che un operaio di 31 anni è stato colpito da un treno passeggeri delle ferrovie austriache all’altezza della stazione di Ala, in provincia di Trento. Insieme ai suoi colleghi, alcuni dei quali coinvolti in modo più lieve, era impegnato in lavori di manutenzione. Gravemente ferito, è stato trasportato con l'elicottero di Trentino Emergenza all'Ospedale Santa Chiara di Trento. Trenitalia parla di un “investimento non mortale”. 

Incidente ad Ala, gli aggiornamenti di Trenitalia: cancellazioni e ritardi

Sul suo sito ufficiale, Trenitalia indica come "Treni Alta Velocità direttamente coinvolti" i mezzi FR 8529 Bolzano (17:10) - Roma Termini (22:15) e IC 610 Lecce (8:20) - Bolzano (20:31)Si comunica che "la circolazione, precedentemente sospesa, è ora rallentata e viene regolata tramite l'utilizzo di un unico binario", che "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggio tempo di percorrenza fino a 60 minuti" e che "i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni". Tutte le informazioni sull'andamento dei treni e le soluzioni di viaggio sono disponibili al link Cerca Treno.

Vedi anche

Ferrara, incidente treno e camion bisarca: autisti feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa

1/4
Cronaca

Treno esce dai binari tra Lucca e Pisa, paura ma nessun ferito

L'incidente è avvenuto a San Giuliano Terme. Per fortuna il veicolo non si è piegato di lato. Si indaga sulle cause

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Operaio investito da treno, circolazione rallentata su linea Brennero

Cronaca

Il 31enne era impegnato in lavori di manutenzione insieme ai suoi colleghi ed è rimasto...

Bari, con auto piena di luci di Natale non si ferma all'alt: arrestato

Cronaca

Il veicolo è risultato già sottoposto a fermo amministrativo per violazioni al codice della...

La polizia consegna regali ai piccoli pazienti degli ospedali romani

Cronaca

Alcuni poliziotti del Nucleo operativo centrale di sicurezza, vestiti da Babbo Natale, si sono...

Modena, un’altra “lista stupri” nel bagno dell’istituto tecnico Fermi

Cronaca

Dopo quanto accaduto a Roma e Lucca, spunta un altro elenco con i nomi delle studentesse...

Milano, 15enne rapinato e costretto a prelevare: salvato da telefonata

Cronaca

Il giovane è stato circondato da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo minacciato, l'hanno...

Cronaca: i più letti