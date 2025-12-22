Operaio investito da treno, circolazione rallentata su linea Brennero

Il 31enne era impegnato in lavori di manutenzione insieme ai suoi colleghi ed è rimasto "gravemente ferito". Trenitalia parla di un "investimento non mortale". Cancellazioni e disagi sulla rete ferroviaria

Disagi sulla linea ferroviaria del Brennero, specie nel tratto compreso tra Verona e Rovereto, dopo che un operaio di 31 anni è stato colpito da un treno passeggeri delle ferrovie austriache all’altezza della stazione di Ala, in provincia di Trento. Insieme ai suoi colleghi, alcuni dei quali coinvolti in modo più lieve, era impegnato in lavori di manutenzione. Gravemente ferito, è stato trasportato con l'elicottero di Trentino Emergenza all'Ospedale Santa Chiara di Trento. Trenitalia parla di un “investimento non mortale”.

Incidente ad Ala, gli aggiornamenti di Trenitalia: cancellazioni e ritardi

Sul suo sito ufficiale, Trenitalia indica come "Treni Alta Velocità direttamente coinvolti" i mezzi FR 8529 Bolzano (17:10) - Roma Termini (22:15) e IC 610 Lecce (8:20) - Bolzano (20:31). Si comunica che "la circolazione, precedentemente sospesa, è ora rallentata e viene regolata tramite l'utilizzo di un unico binario", che "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggio tempo di percorrenza fino a 60 minuti" e che "i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni". Tutte le informazioni sull'andamento dei treni e le soluzioni di viaggio sono disponibili al link Cerca Treno.