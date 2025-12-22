Donna ferita a Palermo, 21enne arrestato e portato in carcere

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Donna ferita a colpi di fucile a Palermo, 21enne arrestato e portato in carcere

Cronaca

Il ragazzo è accusato di detenzione di arma clandestina ed è stato condotto in carcere. Il fucile è stato ritrovato dagli agenti di polizia: ad indicare dove era nascosta l'arma sarebbe stato lo stesso 21enne

ascolta articolo

Svolta nel caso della donna ferita per errore a Palermo dopo essere stata colpita da un’arma da fuoco in piazza Nascè. È stato arrestato dagli agenti della squadra mobile G.C, il giovane di 21 anni che ha esploso un colpo di fucile che ha colpito una donna di 33 anni, Valentina Peonio. Il ragazzo è accusato di detenzione di arma clandestina ed è stato condotto in carcere. Il fucile è stato ritrovato dagli agenti di polizia. Ad indicare dove era nascosta l'arma sarebbe stato lo stesso indagato.

La vicenda

Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe raccontato di non aver avuto la volontà di premere il grilletto e che si sarebbe trattato di un incidente. Anche in base a quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile, la 33enne insieme ad un'amica, aveva visto il fucile dentro l'auto del giovane e per questo motivo aveva accelerato il passo verso la propria auto. Il ragazzo, che è residente nel quartiere Borgo Nuovo, avrebbe imbracciato il fucile per mostrarlo alla ragazza che era seduta con lui in auto quando è partito un colpo. Avendo visto la donna ferita il giovane le sarebbe poi corso incontro per scusarsi. Poi è salito sulla sua Smart ed è scappato. Quindi, preso dal panico, avrebbe poi sotterrato il fucile in un terreno vicino casa. La Scientifica, una volta individuato il fucile, sta procedendo adesso ad eseguire tutti i rilievi del caso.

La scelta di istituire una zona rossa

Dopo questo ed altri episodi simili, adesso il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Palermo, convocato proprio dopo il ferimento della donna dal prefetto Massimo Mariani, ha deciso di istituire una zona rossa per tre mesi anche nell'area tra piazza Don Sturzo, via Puglisi Bertolino, piazza Nascè, via Isidoro Carini, via Archimede, via Daita, via Turati e piazza Don Sturzo. "Dopo un'attenta disamina delle informazioni al momento disponibili - ha fatto sapere la prefettura - considerati i positivi risultati fin qui conseguiti nelle aree a vigilanza rafforzata istituite in tre diverse zone del centro di Palermo, è stata condivisa l'opportunità di rafforzare ulteriormente le attività di prevenzione e di controllo già in atto nella zona gravitante intorno a Via La Lumia, anche in vista delle imminenti festività natalizie e di fine anno".  La decisione, è stato aggiunto ancora, permetterà di inibire "la presenza di persone già denunciate per attività illegali e violente, che ne condizionino l'ordinata fruizione mediante condotte in contrasto con l'ordinario svolgimento della convivenza civile, generando un clima di insicurezza ed impedendo il pacifico vivere civile". 

Approfondimento

Sparatoria nella notte a Palermo, ferita una ragazza di 33 anni. Non è in pericolo di vita
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

A thief is stealing valuables left inside the car
1/13
Cronaca

Reati in Italia, quali sono le città più a rischio? CLASSIFICA

Secondo la classifica de Il Sole 24 Ore, Milano e Roma sono le città che registrano i numeri peggiori in termini di denunce per reati. Sul podio anche Firenze, maglia nera per denunce di rapina con 136 casi ogni mille abitanti, mentre al quarto e quinto posto si trovano Rimini e Torino

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Donna ferita a Palermo, 21enne arrestato e portato in carcere

Cronaca

Il ragazzo è accusato di detenzione di arma clandestina ed è stato condotto in carcere. Il fucile...

Operaio investito da treno, disagi sulla linea del Brennero

Cronaca

Il 31enne era impegnato in lavori di manutenzione insieme ai suoi colleghi ed è rimasto...

Oltre 25mila iscritti al "semestre filtro" hanno ottenuto almeno un 18

Cronaca

Si tratta di coloro che hanno ottenuto, tra il primo e il secondo appello, un voto almeno pari o...

Sgarbi sarà sottoposto a perizia psichiatrica. Matrimonio sospeso

Cronaca

Il Tribunale di Roma reputa necessaria una perizia per accertare le...

Bari, con auto piena di luci di Natale non si ferma all'alt: arrestato

Cronaca

Il veicolo è risultato già sottoposto a fermo amministrativo per violazioni al codice della...

Cronaca: i più letti