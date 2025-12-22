Donna ferita a Palermo, 21enne arrestato e portato in carcere

Il ragazzo è accusato di detenzione di arma clandestina ed è stato condotto in carcere. Il fucile è stato ritrovato dagli agenti di polizia: ad indicare dove era nascosta l'arma sarebbe stato lo stesso 21enne

Svolta nel caso della donna ferita per errore a Palermo dopo essere stata colpita da un’arma da fuoco in piazza Nascè. È stato arrestato dagli agenti della squadra mobile G.C, il giovane di 21 anni che ha esploso un colpo di fucile che ha colpito una donna di 33 anni, Valentina Peonio. Il ragazzo è accusato di detenzione di arma clandestina ed è stato condotto in carcere. Il fucile è stato ritrovato dagli agenti di polizia. Ad indicare dove era nascosta l'arma sarebbe stato lo stesso indagato.

La vicenda

Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe raccontato di non aver avuto la volontà di premere il grilletto e che si sarebbe trattato di un incidente. Anche in base a quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile, la 33enne insieme ad un'amica, aveva visto il fucile dentro l'auto del giovane e per questo motivo aveva accelerato il passo verso la propria auto. Il ragazzo, che è residente nel quartiere Borgo Nuovo, avrebbe imbracciato il fucile per mostrarlo alla ragazza che era seduta con lui in auto quando è partito un colpo. Avendo visto la donna ferita il giovane le sarebbe poi corso incontro per scusarsi. Poi è salito sulla sua Smart ed è scappato. Quindi, preso dal panico, avrebbe poi sotterrato il fucile in un terreno vicino casa. La Scientifica, una volta individuato il fucile, sta procedendo adesso ad eseguire tutti i rilievi del caso.

La scelta di istituire una zona rossa

Dopo questo ed altri episodi simili, adesso il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Palermo, convocato proprio dopo il ferimento della donna dal prefetto Massimo Mariani, ha deciso di istituire una zona rossa per tre mesi anche nell'area tra piazza Don Sturzo, via Puglisi Bertolino, piazza Nascè, via Isidoro Carini, via Archimede, via Daita, via Turati e piazza Don Sturzo. "Dopo un'attenta disamina delle informazioni al momento disponibili - ha fatto sapere la prefettura - considerati i positivi risultati fin qui conseguiti nelle aree a vigilanza rafforzata istituite in tre diverse zone del centro di Palermo, è stata condivisa l'opportunità di rafforzare ulteriormente le attività di prevenzione e di controllo già in atto nella zona gravitante intorno a Via La Lumia, anche in vista delle imminenti festività natalizie e di fine anno". La decisione, è stato aggiunto ancora, permetterà di inibire "la presenza di persone già denunciate per attività illegali e violente, che ne condizionino l'ordinata fruizione mediante condotte in contrasto con l'ordinario svolgimento della convivenza civile, generando un clima di insicurezza ed impedendo il pacifico vivere civile".