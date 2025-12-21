Offerte Sky
Palermo, spari nella notte in centro: donna in gravi condizioni

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Una 33enne è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un’arma da fuoco nella notte in piazza Nascè. È accaduto intorno alle 2.30. La donna è stata trasportata all’ospedale Villa Sofia e non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso: la vittima non sarebbe stata l’obiettivo degli spari, esplosi da un’auto in fuga verso la zona nord della città



Una donna di 33 anni è rimasta gravemente ferita nella notte dopo essere stata colpita da un colpo di arma da fuoco in pieno centro a Palermo. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30 in piazza Nascè, a pochi passi da una delle principali strade della movida cittadina. La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Villa Sofia: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso 

 

La dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara. In base a una prima ricostruzione, la 33enne non sarebbe stata l’obiettivo principale degli spari, ma una vittima collaterale. I colpi sarebbero stati esplosi da un’auto, forse con un fucile, e chi ha sparato si sarebbe poi dato alla fuga dirigendosi verso la zona nord della città. Sul posto sono intervenute volanti di polizia e carabinieri, che hanno chiuso l’area per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza per chiarire quanto accaduto.

