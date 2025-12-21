Palermo, spari nella notte in centro: donna in gravi condizioni

Una 33enne è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un’arma da fuoco nella notte in piazza Nascè. È accaduto intorno alle 2.30. La donna è stata trasportata all’ospedale Villa Sofia e non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso: la vittima non sarebbe stata l’obiettivo degli spari, esplosi da un’auto in fuga verso la zona nord della città
Una donna di 33 anni è rimasta gravemente ferita nella notte dopo essere stata colpita da un colpo di arma da fuoco in pieno centro a Palermo. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30 in piazza Nascè, a pochi passi da una delle principali strade della movida cittadina. La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Villa Sofia: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Indagini in corso
La dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara. In base a una prima ricostruzione, la 33enne non sarebbe stata l’obiettivo principale degli spari, ma una vittima collaterale. I colpi sarebbero stati esplosi da un’auto, forse con un fucile, e chi ha sparato si sarebbe poi dato alla fuga dirigendosi verso la zona nord della città. Sul posto sono intervenute volanti di polizia e carabinieri, che hanno chiuso l’area per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza per chiarire quanto accaduto.
Leggi anche
Sudafrica, sparatoria vicino a Johannesburg: 9 morti
Ansa/Ipa
Fatti di cronaca 2024, da Ferragni indagata a esplosione di Calenzano
Fra gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato l’ultimo anno c’è il cosiddetto “Pandoro gate” che ha coinvolto l’imprenditrice digitale. Poi le proteste degli agricoltori, le stragi in famiglia - Altavilla Milicia, Cisterna di Latina, Paderno Dugnano e Nuoro -, gli incidenti sul lavoro - da Firenze a Bargi -, le inchieste sui casi di dossieraggio, Toti ai domiciliari, il ritorno in Italia di Chico Forti, il naufragio del Bayesian, l’omicidio di Sharon Verzeni e l’inchiesta sulle curve ultras