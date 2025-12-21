Sudafrica, sparatoria vicino a Johannesburg: 9 morti

Uomini armati non ancora identificati hanno ucciso 9 persone e ne hanno ferite altre 10 in una sparatoria in un sobborgo vicino a Johannesburg. Lo ha reso noto oggi la polizia. Anche il movente della sparatoria, avvenuta nei pressi di una taverna a Bekkersdal, 40 chilometri a sud-ovest di Johannesburg, è per ora sconosciuto, hanno riferito gli agenti all'agenzia AFP. "Alcune vittime sono state uccise a caso per strada da uomini armati non identificati", si legge in una nota ufficiale della polizia.

I fatti

Gli aggressori, a bordo di due veicoli, "hanno aperto il fuoco sui clienti della taverna e hanno continuato a sparare a caso mentre fuggivano", ha spiegato la polizia. Tra i morti, un autista di un servizio di auto a noleggio online che si trovava fuori dal bar, come ha riferito alla televisione Sabc, il commissario di polizia provinciale, Fred Kekana.