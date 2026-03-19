Dopo il caso della morte del piccolo Domenico Caliendo, la Giunta regionale ha disposto un'ispezione straordinaria e il trasferimento delle funzioni del Centro Regionale Trapianti alla Direzione Generale per la Tutela della Salute. Il programma potrà riprendere solo dopo la verifica delle condizioni di sicurezza e organizzative

La Giunta della Regione Campania, riunita a Palazzo Santa Lucia, ha approvato una serie di interventi in ambito sociale e sanitario. Tra questi, spicca la sospensione di sei mesi dei trapianti pediatrici di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Il provvedimento arriva dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo , il bambino deceduto dopo il trapianto di cuore fallito. Un episodio che ha portato la Giunta guidata dal Governatore Roberto Fico - che ha trattenuto la delega alla Sanità - ad adottare misure immediate e straordinarie.

I provvedimenti della Giunta regionale

Facendo seguito alla nota indirizzata alla Direzione Generale per la Tutela della Salute per l'attivazione di un'ispezione straordinaria e contestuali indirizzi urgenti in materia di trapianto cardiaco nel paziente pediatrico e rete trapiantologica regionale, la Giunta ha proceduto "al trasferimento delle funzioni tecnico-amministrative del Centro Regionale Trapianti presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione". Inoltre, è stato disposto che "il programma di trapianto cardiaco nel paziente pediatrico dell'Azienda Ospedaliera dei Colli sia sospeso e non riprenda fino alla verifica positiva della piena sussistenza di tutte le condizioni organizzative, professionali e di sicurezza necessarie, da effettuare entro 180 giorni". Il provvedimento prevede, infine, che la Direzione Generale per la Tutela della Salute riferisca alla Giunta regionale gli esiti dell'attività ispettiva condotta, anche con il coinvolgimento degli uffici ministeriali competenti, al fine di consentire le successive determinazioni in merito all'eventuale ripresa del programma.