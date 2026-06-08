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Villa Certosa, un sito pubblica 100 foto inedite della casa di Berlusconi in Sardegna

Cronaca
Credit: thecertosaestate.com

Un sito americano ha reso pubbliche le immagini della storica residenza dell'ex premier a Porto Rotondo. All'indirizzo "thecertosaestate.com" è disponibile un tour virtuale all'interno di una delle proprietà più chiacchierate degli ultimi decenni

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Il sito "The Certosa Estate" ha svelato gli ambienti della celebre tenuta di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, pubblicando oltre 100 immagini della villa, quasi tutte inedite. La raccolta mostra saloni, terrazze, piscine, giardini, laghi artificiali, spa, grotte, campi sportivi e molto altro. Si tratta di una rara occasione per scoprire più da vicino una proprietà a lungo centrale nella cronaca politica e mondana del Paese.

La villa potrebbe essere in vendita a circa 500 milioni di euro

Il catalogo pubblicato da "The Certosa Estate" regala al pubblico un tour virtuale di una delle iconiche tenute di Berlusconi. La Villa era stata messa in vendita alcuni mesi dopo la morte dell'ex primo ministro e il mandato di vendita era stato affidato alla casa d'asta inglese Sotheby’s, con il supporto di Knight Castle Re per il Medio Oriente e di Carolwood Partners per gli Stati Uniti. Non se ne conosce il prezzo ufficiale, ma si ipotizza che possa ammontare a circa 500 milioni di euro. 

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