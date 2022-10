10/13 ©Ansa

I rapporti sembrano tornare distesi verso la fine dell'anno. In alcuni audio circolati in rete si sente Berlusconi parlare del suo riavvicinamento con Putin e di uno scambio di regali per i rispettivi compleanni: il presidente russo ha inviato 20 bottiglie di vodka - "e una lettera dolcissima" al Cavaliere, che in cambio gli ha spedito alcune bottiglie di Lambrusco e "una lettera altrettanto dolce". In uno degli audio Berlusconi dice di essere stato dichiarato da Putin "il primo dei suoi cinque veri amici" (in foto, un'immagine d'archivio di Berlusconi e Putin)