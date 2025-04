Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 aprile: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate al venerdì nero delle Borse dopo i dazi americani, con i listini europei a picco e Milano maglia nera (-6,5%): perdite come l'11 settembre. Bankitalia taglia le stime del Pil. La Cina impone controtariffe del 34% sui prodotti americani. Lunedì vertice tra Meloni e i ministri, con la premier che invita alla calma: "L'allarmismo crea più danni". Via libera in Cdm al nuovo decreto Sicurezza. Oggi il Congresso della Lega e il corteo M5s a Roma contro il riarmo europeo