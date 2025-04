Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 aprile: la rassegna stampa

Aperture differenziate per i giornali in edicola, con dazi e Ucraina ancora protagonisti. Trump gela l'Ue sulle tariffe e affonda il G7, rifiutando di firmare la condanna della strage russa Sumy. In evidenza anche il ricovero di Mattarella, sottoposto a un intervento per l'applicazione di un pacemaker. Sugli sportivi il record sui 100 stile libero strappato a Federica Pellegrini dalla 18enne Sara Curtis e la vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Bayern Monaco