Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 giugno: la rassegna stampa

Il decreto sicurezza è legge dopo il voto di fiducia ottenuto dal governo al Senato con 109 sì, tra le proteste delle opposizioni: sit-in in Aula di Pd, M5s e Avs. In due telefonate, a Trump e al Papa, Putin ha chiarito che in Ucraina non ci potrà essere una “pace immediata”, con la tregua che si allontana. Spazio anche alla guerra in Medio Oriente con gli Stati Uniti che bocciano la risoluzione Onu sulla tregua a Gaza. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola