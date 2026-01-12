Offerte Sky
Caso urbanistica, il Comune di Milano ordina di abbattere un palazzo

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Al centro del provvedimento il palazzo di via Fauchè. Secondo il Consiglio di Stato le caratteristiche dell'intervento edilizio andavano oltre la "ristrutturazione ricostruttiva" che era stata dichiarata

ascolta articolo

Il Comune di Milano ha ordinato l'abbattimento del palazzo di via Fauchè, uno dei progetti coinvolti nelle inchieste sull'urbanistica. Si tratta, spiega Palazzo Marino, di un atto dovuto in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato dello scorso novembre. È  il primo ordine di demolizione che riguarda i cantieri sotto inchiesta.  Secondo il Consiglio di Stato le caratteristiche dell'intervento edilizio andavano oltre la "ristrutturazione ricostruttiva" che era stata dichiarata e lo qualificavano invece come nuova edificazione, quindi non bastava per questo una super SCIA, cioè un'autocertificazione di inizio attività.

La decisione

Con la sentenza del Consiglio di Stato i giudici avevano dato di nuovo torto al Comune, confermando la sentenza del Tar. L'intervento consisteva nella demolizione di un vecchio  fabbricato adibito a laboratorio-deposito e nella realizzazione al suo posto di una palazzina residenziale, di due piani fuori terra e un piano seminterrato. Sul caso di via Fauchè, come su diversi altri, è già in corso un processo per imputazioni di  abuso edilizio e lottizzazione abusiva per quella nuova costruzione spacciata, secondo i pm, per ristrutturazione, senza un piano particolareggiato che doveva tener conto degli annessi  servizi per i cittadini della zona interessata. 

