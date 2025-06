Incendio Milano, chi era la donna che si è lanciata dal quarto piano

La donna, 48 anni di origine brasiliane, è morta nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo essersi gettata dal suo appartamento in fiamme, al quarto piano, in viale Abruzzi. Operatrice sanitaria all'Istituto dei Tumori, lascia un figlio avuto dal primo matrimonio. Si indaga sui rapporti con il convivente, interrogato in Questura. I vicini: "Avevano litigato"