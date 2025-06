Milano, incendio in appartamento: donna si lancia da palazzo e muore

Gli occupanti dello stabile, inizialmente evacuati a scopo precauzionale, sono rientrati ad eccezione di quelli dell'appartamento interessato e di quelli adiacenti, per un totale di 12 appartamenti, per i quali è stato diffidato l’uso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Due persone sono ricoverate in codice verde

Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento in viale Abruzzi, a Milano, coinvolgendo diverse abitazioni. A mezzanotte e mezza squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per l'incendio di un appartamento posto al quarto piano di un edificio di sette piani fuori terra. Una donna trasportata in codice rosso in ospedale, dopo essersi lanciata dal quinto piano per tentata la fuga dalle fiamme, è deceduta qualche ora dopo. A quanto si apprende, la vittima aveva 48 anni ed era originaria del Brasile.