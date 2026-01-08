Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 gennaio: la rassegna stampa

C'è la nuova battaglia per il petrolio tra Stati Uniti e Russia sulle prime pagine dei giornali in edicola. Gli Usa sequestrano una nave battente bandiera di Mosca nell'Atlantico: dura la risposta russa, mentre Trump si prepara a formalizzare l' offerta per acquistare la Groenlandia. Lacrime e dolore nel giorno dei funerali a Roma, Milano, Bologna e Genova delle vittime di Crans-Montana. Sugli sportivi, l'Inter vince a Parma e approfitta dello stop casalingo del Napoli col Verona
- C'è il nuovo fronte di scontro tra Stati Uniti e Russia sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, col sequestro da parte degli Usa di una petroliera battente bandiera di Mosca nell'Atlantico. Sul Corriere della Sera l'ira della Russia, che aveva mandato un sottomarino e diverse navi a scortare la cisterna. Addio ai ragazzi della strage di Capodanno: le lacrime di genitori e compagni nel giorno dei funerali
- Su Repubblica si parla di 'battaglia navale per il petrolio', mentre sul greggio venezuelano gli Usa litigano con la Cina. La Casa Bianca sulla Groenlandia: "Trump sta discutendo l'acquisto". Presto l'incontro tra Rubio e il governo danese. Fotonotizia a tutta pagina per l'addio ai ragazzi di Crans-Montana, uno dei padri: "Abbiamo sette di verità". Torna la violenza ad Acca Larentia
- 'La guerra sporca del petrolio' è il titolo di apertura dell'edizione ordierna della Stampa, con gli Usa che requisiscono una petroliera russa e una nave senza bandiera. A centro pagina un fermo immagine del video in cui Donald Trump deride pubblicamente le atlete transgender e la testimonianza di un superstite del Constellation: "Senza pelle come scheletri scappavano dal discobar"
- Sul Messaggero si legge che 'il potere d'acquisto delle famiglie cresce di 20 miliardi un anno'. Nel periodo ottobre 2024-settembre 2025 l'aumento è dell'1,7% rispetto a quello precedente. Spazio anche qui al funerale del giovane romano che ha perso la vita a Crans-Montana e alle nuove rivelazioni sull'assassino di Aurora Livoli, libero per errore
- 'Scatto Inter' sulla Gazzetta dello Sport, con i nerazzurri che vincono 2-0 a Parma grazie alle reti di Dimarco e Thuram e approfittano del passo falso del Napoli, fermato sul pari al Maradona dal Verona. Stasera tocca al Milan: col Genoa a San Siro ha la possibilità di portarsi nuovamente a -1
- Anche sulla prima del Corriere dello Sport campeggia il successo esterno ella squadra di Cristian Chivu, mentre il Napoli di Conte frena e ora è a -4 dal primo posto. Pedro acciuffa la Fiorentina al 95' e la Lazio si salva all'Olimpico, mentre il Bologna non sa più vincere in casa: al Dall'Ara passa anche l'Atalanta
- Su Tuttosport la rincorsa di Dusan Vlahovic verso il ritorno in campo: il serbo mette l'Inter nel mirino per un clamoroso rientro anticipato e la Juve frena la ricerca di un centravanti. 'Toro-Baroni, che strazio': i granata perdono anche con l'Udinese che li scavalca in classifica
- Sul Giornale si parla dello scoppio di 'Dossieropoli', con Larussa che accusa il consulente di Ranucci: "Bellavia spiava mio figlio". 'Figli d'Italia' è il titolo scelto per lo straziante addio ai ragazzi morti a Crans-Montana. Polemica in Svizzera: "I gestori andavano arrestati"
- 'Mercosur verso il voto decisivo' si legge sul Sole 24 Ore. Atteso per domani un nuovo round di confrontro tra i governi. In taglio alto la notizia del giorno, vale a dire il sequesto della petroliera russa nelle acque dell'Atlantico da parte degli Stati Uniti
- Lo stesso argomento apre anche l'edizione ordierna del Fatto Quotidiano, contrassegnata dal faccia a faccia tra Trump e Putin. Mosca parla di "legge del mare violata". Intanto Rubio dice: "Nessuna invasione della Groenlandia, Donald vuole comprarla"
- 'Self-service' è il gioco di parole scelto dal Manifesto per raccontare l'ultima eclatante azione messa in campo dagli Stati Uniti di Trump. Dopo il blitz a Caracas ordinano al Venezuela di fornire 50 milioni di barili di petrolio e di rompere con Russia, Cina, Iran e Cuba. Sulla Groenlandia il tycoon tira dritto
- Il sequestro delle petroliere campeggia anche sulla prima del Resto del Carlino, con Trump che ribadisce: "Comprerò la Groenlandia". Il dolore delle madri ai funerali di Crans-Montana. Di spalla, le indagini sull'assassinio del capotreno a Bologna: il killer aveva un ordine di allontanamento
- Di 'battaglia navale' si parla anche su Avvenire, con Trump che dice: "Dal Venezuela avremo greggio per 3 miliardi". Sotto le parole del Papa in occasione dell'apertura del suo primo Concistoro: "In ascolto dei cardinali. Ritroviamo unità e sinodalità"