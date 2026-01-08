Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
13 foto

C'è la nuova battaglia per il petrolio tra Stati Uniti e Russia sulle prime pagine dei giornali in edicola. Gli Usa sequestrano una nave battente bandiera di Mosca nell'Atlantico: dura la risposta russa, mentre Trump si prepara a formalizzare l' offerta per acquistare la Groenlandia. Lacrime e dolore nel giorno dei funerali a Roma, Milano, Bologna e Genova delle vittime di Crans-Montana. Sugli sportivi, l'Inter vince a Parma e approfitta dello stop casalingo del Napoli col Verona

